النزاهة تضبط متجاوزاً أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة بالبصرة

2020/02/12 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (12 شباط 2020)، تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام باستغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون.

وذكرت الدائرة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عملٍ من ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكن من ضبط المُتَّهم؛ لتجاوزه على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية البصرة، وقيامه بإنشاء محال تجارية لمنفعته الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية"، لافتة إلى أن "العقار في موقع تجاري بمركز المحافظة".

وأضافت، أنه "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفه، وفق القرار المرقم (154 لسنة 2001)".

بغداد اليوم- ميسان

التقى وفد ممثل عن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء (12 شباط 2020)، بتنسيقية التظاهرات في محافظة ميسان لبحث مطالب المتظاهرين وإبعاد ’’المندسين’’ عن الساحات.

وقال إعلام التيار الصدر في بيان

بغداد اليوم - بغداد

نفى المتحدث باسم لواء 30 في الحشد الشعبي سعد القدو، الأربعاء (12 شباط 2020)، صدور أوامر بإعفاء قائد اللواء وعد القدو من منصبه من قبل هيئة الحشد الشعبي.

وقال القدو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " خبر إقالة قائد لواء 30 في

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مصدر أمني من محافظة المثنى، الأربعاء (12 شباط 2020)، بإغلاق دائرة صحة المحافظة، من قبل أهالي الضحايا والمصابين في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين وعدداً م

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