مصرع منتسب بالحشد الشعبي أثناء ذهابه لحفل تأبين المهندس في الأنبار

2020/02/12 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الانبار

أعلن لواء الطفوف في عمليات الانبار المركزية، الأربعاء (12 شباط 2020)، مصرع منتسب من عناصر الحشد الشعبي اثناء ذهابه لحفل تأبين نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وذكر اللواء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لواء 13 الطفوف في عمليات الانبار المركزية، يزف شهيده سلام أبو رضا الفكيكي، إثر انقلاب عجلته في الرمادي وهم متوجهين الى حضور حفل تأبين المجاهد أبو مهدي المهندس".

وأقيمت، أمس الثلاثاء، مراسم حفل تأبين، زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في مقر هيأة الحشد الشعبي بمنطقة الجادرية في بغداد.

بغداد اليوم- بغداد

نفى السكرتير العسكري لرئيس مجلس الوزراء، الفريق محمد البياتي، الأربعاء (12 شباط 2020)، وجود نية لدى القوات الأمنية لإعادة فتح جسر الجمهورية، بعد فتح جسر السنك، وعدد من المناطق القريبة منه.

وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "

بغداد اليوم-نينوى

كشفت قيادة عمليات نينوى، الأربعاء (12 شباط 2020)، حقيقة الأرقام المنتشرة بخصوص وجود الآلاف من عناصر تنظيم داعش في المحافظة.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وجود تنظيم داعش في نينو

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء (12 شباط 2020)، تحديد منطقة التظاهر السلمي وسط العاصمة بغداد، مؤكدة بأنها سنتخذ إجراءات بحق من يقطع الطرق ويمارس الحرق في الشوارع.

وقال القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد تح

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