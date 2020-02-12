ضبط متجاوز أقام مشروعاً تجارياً على عقار عائد للدولة بالبصرة

2020/02/12 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بـ”التجاوز” على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهم قام بـ”استغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون”.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “فريق عمل من ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكن من ضبط المتهم؛ لتجاوزه على عقار […]

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