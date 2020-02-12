بالوثائق .. حكيم شاكر يكسب دعوى ضد اتحاد الكرة بمبلغ مليار و34 مليون دينار

2020/02/12 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسب المدرب الأسبق للمنتخب الوطني حكيم شاكر اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة.

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