شاهد: عودة حركة السير على السنك.. ومحتجون يتحدثون عن “إجراءاتهم المقبلة” بعد إعادة فتح الجسر

2020/02/12 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت حركة السير على جسر السنك إلى وضعها الطبيعي بعد أشهر من إغلاق الجسر، بعد أن قامت القوات الامنية بفتح الجسر والمباشرة بحملة تنظيف ىواسعة لمخلفات عمليات العنف عليه صباح اليوم الاربعاء، فيما قام محتجون بحرق الاطارات والاسفنج في الشوارع المحيطة بالجسر لمحاولة غلقها وايجاد “ستراتيجيات بديلة للتصعيد، وحماية ساحة التحرير، بحسب […]

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