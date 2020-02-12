كمرك أم قصر الجنوبي يضبط حاوية محملة بمواد صينية المنشأ مخالفة للضوابط

2020/02/12 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الجنوبي و بالتعاون مع الجهات الساندة من ضبط حاوية حجم ٤٠ قدماً تحمل أدوية و مواد طبية بشرية مختلفة منتهية الصلاحية في محاولة لتهريبها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة […]

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