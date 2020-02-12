نائب:الكتل السنية والكردية متمسكة بـ “المحاصصة”، لشعورها بأنها غير معنية بالتظاهرات.

2020/02/12 | 14:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف “الفتح” أحمد الكناني، الأربعاء إن سبب تمسك الكتل السياسية السنية والكردية بـ “المحاصصة”، على الرغم من تنازل القوى الشيعية عن الاستحقاقات الخاصة بها، هو شعورها بأنها […]

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