انطلاق عملية جديدة ضد الارهابيين في العراق من 5 محاور

2020/02/12 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية من "...

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