شاهد بالفيديو.. الكوفة والبصرة وكربلاء تحتفي بالقادة الشهداء

2020/02/12 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق (العالم) 2020.02.12 – أقامت هيئة الحشد الشعبي العراقية ووجهاء وشيوخ العشائر في مختلف المدن والمحافظات العراقية احتفالات تأبينية بمناسبة أربعين...

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