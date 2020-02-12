العراق..الحكم بسجن مدير منفذ ربيعة بسبب 17 مليون دولار

2020/02/12 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة في العراق، الاربعاء، عن صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة الحدودي سابقاً، إضافة إلى ثلاثة موظفين في المنفذ....

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