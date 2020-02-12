“أربعينية” سليماني في الأنبار تُثير الأهالي.. ومطالباتٌ بمعاقبة أذرع إيران

2020/02/12 | 14:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير بعد أن أقيم حفل ذكرى “الأربعينية” بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني ونائب رئيس هيئة #الحشد_الشعبي جمال جعفر، بحضور مجموعة من شيوخ العشائر ورجال الدين […]

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