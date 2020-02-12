القضاء يُلزم اتحاد الكرة بدفع مليار و34 مليون دينار لحكيم شاكر

2020/02/12 | 14:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، قراراً يقضي بإلزام الاتحاد العراقي لكرة القدم، بدفع مبلغ مليار و34 مليون دينار عراقي، قيمة مستحقاته المتبقية من عقده مع الاتحاد.وسيتم تطبيق القرار بعد اكتساب الدرجة القطعية بعد مرور شهر من صدوره.

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