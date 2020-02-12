العراق يستغني عن التحالف الغربي في عملية

2020/02/12 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني عراقي بارز استغناء العراق عن دعم التحالف الغربي ضد الإرهاب، في عملية "أبطال العراق" التي انطلقت فجر اليوم الأربعاء، للقضاء على فلول "د...

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