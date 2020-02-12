مسرور بارزاني: نعمل على توحيد وتنظيم إيرادات الإقليم ومنها واردات النفط

2020/02/12 | 15:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يناقش قانون الاصلاح

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