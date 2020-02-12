2020/02/12 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مددت الولايات المتحدة إعفاء العراق من العقوبات المتعلّقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما، كما أفاد مسؤول عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمدد إعفاء بغداد من عقوبات إيران لمدة 45 يوما) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمدد إعفاء بغداد من عقوبات إيران لمدة 45 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).