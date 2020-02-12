فوضى في حسابات القوى السياسية.. هل يحاول محمد علاوي الإنقلاب بـ”كابينته الوزارية”!

2020/02/12 | 15:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت مسيرة الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المرتقبة، تجري بغموض تام، ففي الوقت الذي تحدثت تسريبات سياسية عن احتمالية الإبقاء على بعض الوزراء السابقين، واصطدام الكابينة بحصة الاكراد والسنة، الامر الذي تنفيه هذه القوى، تجري الأحداث بشكل متسارع بحسب تسريبات وتصريحات تؤكد اكتمال كابينة علاوي بشكل تام.وفي […]

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