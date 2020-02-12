الصادقون النيابية: نرفض الصفقات السرية لـ”فريق” رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي

2020/02/12 | 15:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الأربعاء، عن رفضه الصفقات السرية لفريق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مع شخصيات سياسية.وقال الكناني في تغريدة على موقعه في “تويتر” تابعتها “العهد نيوز”، “تتلخص كل المطالب الوطنية ((بحكومة مواصفات، لا صفقات))”.وأضاف :”نشدد الرفض على موضوع الصفقات السرية التي يعقدها […]

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