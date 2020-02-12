هجوم مسلح أمام محكمة استئناف ذي قار ينتهي باصابة محامي بجروح خطرة

2020/02/12 | 15:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن هجوما مسلحا استهدف احد المحامين، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "هجوما مسلحا شنه مجهولون أمام محكمة استئناف ذي قار وسط مدينة الناصرية، انتهى بإصابة احد المحامين وهو من الناشطين البارزين في التظاهرات".

وأضاف، أن "المصاب تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج"، لافتا إلى أن "إصابته حرجة حيث تلقى رصاصة في الرأس".

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