الصحة الإيرانية تنفي تسجيل حالة وفاة بسبب كورونا

2020/02/12 | 15:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأربعاء، تسجيل البلاد حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقال نمكي إن "فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا جادا"، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن "إيران لم تسجل أية إصابة بهذا الفيروس لغاية الآن"، بحسب وكالة "مهر".

وأفادت صحيفة "إيران" الرسمية في وقت سابق، اليوم، بأن "امرأة إيرانية توفيت بسبب ما يشتبه بأنه عدوى فيروس كورونا، دون أن تذكر مصادر الخبر".

وذكرت الصحيفة، أن "المرأة البالغة من العمر 63 عاما، توفيت بمستشفى في طهران الاثنين الماضي، وأن السلطات أمرت بفتح تحقيق في سبب الوفاة".

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