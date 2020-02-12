مراسلنا: الهجوم المسلح قرب محكمة استئناف ذي قار محاولة لاغتيال الناشط علي معارج

2020/02/12 | 15:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس"، اليوم الأربعاء، بأن الهجوم الذي حصل قرب محكمة استئناف ذي قار، كان يستهدف المحامي والناشط المدني علي معارج، مؤكداً إن معارج أصيب في الهجوم.

وقال المراسل إن المسلحين الذين شنوا هجوما ظهر اليوم أمام محكمة استئناف ذي قار وسط مدينة الناصرية، كانت الغاية من وراءه استهداف المحامي والناشط المدني الذي ينشط في تظاهرات ذي قار، علي معارج.

وأكد المراسل إن معارج كان يستقل سيارته وأصيب بمحاولة الاغتيال ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مصدر أمني في محافظة ذي قار، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن هجوما مسلحا استهدف احد المحامين، وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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