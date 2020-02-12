مصر تحبط محاولة تهريب 4 أطنان من المخدرات

2020/02/12 | 15:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحبطت قوات الامن المصرية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد قيمتها 390 مليون جنيه.

وأكدت القوات الأمنية، أنه تم رصد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، تضم (معلبات معدنية لمنتج غذائي، حمص مخلوط بالطحينة) والتي بلغت 15 ألفا و842 علبة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وإخفاء أصحاب العمل كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وتمكنت قوات الأمن المصرية من تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجار تكثيف الجهود لضبطهم.

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