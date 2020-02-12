نائب يتهم بلاسخارت بمحاولة فض الاحتجاجات في العراق

2020/02/12 | 15:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اتهم النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، بمحاولة فض الاحتجاجات الشعبية "من أجل تحقيق انجاز وظيفي لها".وقال خشان، في تصريحات صحفية، إن "هينيس-بلاسخارت، تحاول ان تحقق انجازا وظيفيا بفض الاحتجاجات والتظاهرات، لبيان ان الأزمة حلت من خلال الامم المتحدة، وهذا عكس متطلعات المتظاهرين، كما هي لم تجد اي احدا يشتري بضاعتها الفاسدة من المتظاهرين، خصوصاً ان المتواجدين في ساحات الاعتصام هم واعون".وأضاف: "التقيت مع حسن النجار معاون بلاسخارت، ووجدت ان الامم المتحدة غير معنية في حل الأزمة وما يعنيها هو ان يسجل لها انها حلت الأزمة، حتى لو لم تحل، فهي تريد تحقيق انجازا وظيفيا، حتى لو كان على حساب مصالح الشعب العراقي".وتابع، أن "التاريخ يؤكد في الكثير من الحالات ان الامم المتحدة كانت جزءا من صفقات الفساد، وغير مستبعد ان تكون هناك شبهات على تحركات بلاسخارت".

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