متظاهرون يحاولون إعادة إغلاق جسر السنك

2020/02/12 | 15:16 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن متظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى جسر السنك ويحاولون إغلاق الجسر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية إلى جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وسط محاولات لإغلاق الجسر".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناص قوات مكافحة الشغب منتشرون على جسر السنك".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، جسر السنك وعدد من الطرق وسط العاصمة بالتعاون مع أمانة بغداد و"المتظاهرين السلميين".





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