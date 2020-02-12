البصرة.. أكثر من 3 آلاف بطاقة وطنية يتم إصدارها يومياً

2020/02/12 | 15:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مدير عام مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في البصرة العميد امجد حسن ان معدل الاصدار اليومي للبطاقة الوطنية يبلغ نحو 3000 بطاقة فيما يصل معدل اصدار الجوازات الى 1700 جواز يومياً.وقال حسن في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “العدد الكلي لاصدار البطاقة الوطنية يترواح بين (3 – 5) […]

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