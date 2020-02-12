“كورونا” في طهران.. وبغداد تترقب مُصابين بالفيروس

2020/02/12 | 15:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في تطورٍ خطير، كشفت صحيفة “إيران” الرسمية عن وفاة امرأة في العاصمة #طهران، كانت تحمل أعراضاً تشبه أعراض الإصابة بفيروس “#كورونا”.وذكرت الصحيفة أن «الشرطة تلقت […]

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