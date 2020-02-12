النزاهة: السجن لمدير منفذ ربيعة الحدودي سابقاً وثلاثة موظفين لتعمُّدهم الإضرار بالمال العام

2020/02/12 | 15:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم بسجن المدير العام لمنفذ ربيعة الحدودي سابقاً، إضافة إلى ثلاثة موظفين في المنفذ، لتعمُّدهم الإضرار بالمال العام بأكثر من سبعة عشر مليون دولار.

وأشارت الهيئة في بيان إلى إقدام المُدانين على تهريب المشتقات النفطية عبر منفذ ربيعة الحدودي عن طريق استغلال كتب تسهيل مهمة، مبينة أن المتهمين قاموا بتهريب ألف وخمسمئة صهريجٍ محملٍ بالنفط الخام، وأكدت أن هذا الفعل أدى إلى إلحاق ضررٍ بالمال العام بلغ أكثر من سبعة عشر مليون دولارٍ.

وأوضحت أن المحكمة قرَّرت الحكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة سبع سنوات لكلٍّ منهم، فضلاً عن تأييد حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض.

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