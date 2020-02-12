مرور ذي قار تخصص لجنة لاستقبال معاملات ذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة

2020/02/12 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت مديرية مرور محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، لجنة خاصة لاستقبال معاملات ذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة.وقال مدير مرور ذي قار العميد فاضل عبد العباس الزركاني، إنه “تم تخصيص منتسبين داخل المديرة عملهم أستلام معاملات ذوي الشهداء وذوي الأحتياجات الخاصة وترويجها بأسرع وقت وعدم تأخرها” وأضاف الزركاني، انه “تم وضع بوسترات داخل أقسام المديرية لهذا […]

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