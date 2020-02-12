صدور عفو رئاسي خاص عن عضوين باتحاد الكرة

2020/02/12 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الجمهورية عفواً خاصاً، اليوم الأربعاء، عن عضوين في اتحاد الكرة المستقيل.

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