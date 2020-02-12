اطلاق سراح مسؤولين في اتحاد الكرة بعفو رئاسي تنفيذا لاتفاق اربيل

2020/02/12 | 15:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، مرسوماً جمهورياً بإطلاق سراح مسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد سجنهم بشأن قضية تزوير أوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال.

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