تعرف على البلد العربي الاكثر سكاناً ..

2020/02/12 | 15:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت مصر، امس الثلاثاء، عن وصول عدد سكانها في الداخل إلى 100 مليون نسمة، لتظل بذلك البلد العربي الأكثر سكاناً والثالث في القارة الإفريقية، بحسب ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 % عام 201...

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