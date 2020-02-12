بيان من وزير الأعمار بشأن عمال الأجراء اليوميين

2020/02/12 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق بشر وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، عمال الأجور اليومية.وقال ريكاني في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “القرارات 315 337 لسنة 2019 انهت تشغيل الاجراء اليوميين في 31/12/2019 وصدرت قرارات تمنع تمديد تشغيل الاجراء اليوميين في عام 2020 لحين صدور قانون الموازنة لهذه السنة”.وأضاف “هذا القرار كان له الاثر […]

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