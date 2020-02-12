العثور على عبوتين و109 صاروخ وقنبرة هاون غربي بغداد

2020/02/12 | 15:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، العثور على عبوتين ناسفتين و109 صاروخ وقنبرة هاون غربي العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الفوج الأول في اللواء ٥٤ ضمن الفرقة السادسة في عمليات بغداد، وخلال عمليات ابطال العراق بمرحلتها الأولى، عثرت على عبوتين ناسفتين على شكل صفيحة معدنية وصاروخ SBG9 وصاروخ قاذفة […]

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