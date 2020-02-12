مسلح يصيب محامٍ برأسه بطلق ناري قرب محكمة الناصرية بمحافظة ذي قار

2020/02/12 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بان مسلحا اطلق النار على محام قرب محكمة الناصرية وسط المدينة.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “محام تعرض الى محاولة اغتيال بالقرب من محكمة الناصرية وسط المدينة، باطلاق النار على رأسه من قبل مسلح مجهول”.وأضاف، أن “الوضع الصحي للمحامي غير مستقر وحالته خطرة”.

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