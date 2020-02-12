منذر علي - تأملات حول ثورة 11 فبراير 2011 اليمنية المُجهضة!

2020/02/12 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_علي هناك من فُجعوا بالنتائج التي أسفرت عنها الانتفاضة الشعبية العظيمة في 11فبراير 2011 في اليمن، فعمدوا إلى الخلط بين الثورة وبين إخفاقها ، وبين أهدافها المأمولة ، و آفاقها الممكنة، فتداخلت عليهم الأمور وتعقدتْ ، وتكونت لديهم رؤى سياسية مشوشة، واعتبروا الفشل هو النتيجة الحتمية للثورة أو مرادفاً لها ، وليست الأوضاع القائمة، الناتجة عن تسلط قوى الفساد في بنية الدولة ، وغياب الوضوح الفكري والبرامج السي......

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