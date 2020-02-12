الحزب الشيوعي الاردني - تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني 12/2/2020

2020/02/12 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الاردني تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسيللحزب الشيوعي الأردنيفي اجتماعه الدوري الأخير، ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني الأمور المطروحة على جدول أعماله والتي شملت المستجدات السياسية والاقتصادية - المعيشية على الصعيد المحلي، والتطورات الجارية على الصعيد العربي، ومن ضمنه الفلسطيني، والمتعلقة أساسا بتداعيات الإعلان عن "صفقة ترامب ـ نتنياهو".وخلص المكتب السياسي بنتيجة التحليل لهذه المستج......

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