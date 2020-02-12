2020/02/12 | 15:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء الجوية تحذر من سلك الطرق الخارجية الرابطة بين الموصل ودهوك وأربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/12 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تحذر من سلك الطرق الخارجية الرابطة بين الموصل ودهوك وأربيل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تحذر من سلك الطرق الخارجية الرابطة بين الموصل ودهوك وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).