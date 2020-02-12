2020/02/12 | 15:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أخلت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، بنك "إي بي إن امرو" من العاملين بعد العثور على رسالة مشبوهة.

وقالت الوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، بأن شرطة مدينة ماستريخت، الواقعة في الجنوب، عثرت على رسالة مشبوهة في بنك الواقع بشارع سيراميك، وتباشر التحقيق بها.

ووفقًا للوكالة فأن "الشرطة تحقق في رسالة مشبوهة تم العثور عليها في إيه بي إن امرو بنك في شارع سيراميك".

وأضافت "لم يحدث أي انفجار وتم إخلاء المبنى ونقل العاملين إلى مبنى قريب، ولا يعرف إلى الآن إذا ما كان سمة صلة بهذا الحادث بالسابقين أم لا".

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت في وقت سابق من اليوم، وقوع انفجارين أحدهما في أمستردام والآخر في مدينة كركيدة، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، مرجحة أن الانفجار نتج عن رسالة ملغومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الهولندية تخلي بنك من موظفيه بعد العثور على رسالة مشبوهة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الهولندية تخلي بنك من موظفيه بعد العثور على رسالة مشبوهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).