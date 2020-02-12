توقيف متهم تجاوز على عقار لمديرية بلدية البصرة وقام بإنشاء محال تجارية لمصلحته!

2020/02/12 | 15:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ عملية ضبط بحق متهم بالتجاوز على عقار عائد للدولة في محافظة البصرة، مبينة :” ان المتهم قام باستغلال العقار لمصلحته الشخصية خلافاً للقانون”.واشارت الدائرة، في معرض حديثها عن تفاصيل … Readmore

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