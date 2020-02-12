وفق ضوابط.. التعليم العالي تعلن ألية عودة المرقنة قيودهم

2020/02/12 | 15:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وافق وزير التعليم العالي قصي السهيل على اعتماد ألية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الاولية وفق ضوابط.وبحسب بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، فان الضوابط كالاتي:أ- يتم اعادة الطالب الى مرحلة دراسية ادنى اذا كان راسبا بمواد المرحلة ومواد العبور من المرحلة الادنى ب- يتم اعادة الطالب الى المرحلة نفسها اذا كان :١- راسباً بمواد المرحلة فقط٢- ناجحا بمواد المرحلة وراسب بمواد العبور فقط على ان لا يترتب على ذلك صعوده الى مرحلة اعلى ج- يتم مطالبة الطلبة مدار البحث باداء جميع مواد المرحلة المعادين اليها دواما وامتحانا باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ اذ يتم مطالبتهم بالمواد الراسبين بها فقط لعدم مضي وقت طويل ( سنوات دراسية ) على ترقين قيدهم .

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