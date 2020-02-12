300 عائلة فلسطينية تهدد بالالتحاق بالتظاهرات في ساحة التحرير

2020/02/12 | 15:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات العائلات الفلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أن مئات العائلات الفلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد، بعد قطع مفوضية اللاجئين بدلات الإيجار عنهم، وفيما أشارت إلى أن أغلبهم من المرضى وكبار السن، أكدت نيتهم التوجه إلى ساحة التحرير والانضمام إلى المتظاهرين بمطالبهم.

قال عضو المفوضية علي البياتي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين بدلات الإيجار عن ثلاثمئة عائلة فلسطينية في بغداد، أغلبهم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل، أصبحوا مهددين بالتشرد في العراق".

أضاف البياتي أن "هنالك نية للتوجه إلى ساحة التحرير للبحث عن حلول مع أهل البلد المطالب بالحقوق منذ ٤ أشهر".

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