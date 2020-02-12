رئاسة الجمهورية تصدر عفوا عن عضوين باتحاد الكرة العراقية

2020/02/12 | 15:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة الانباء العراقية، ان رئاسة الجمهورية أصدرت عفواً خاصاً، اليوم الأربعاء، عن عضوين في اتحاد الكرة المستقيل.ونقلت الوكالة الرسمية عن عضو المكتب الإعلامي لاتحاد كرة القدم حسين الخرسان أن العفو الرئاسي الخاص شمل اثنين من أعضاء اتحاد الكرة، وهما أمين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار جبار زغير.وبين أن "قرار العفو جاء بناء على طلب قدمه الاتحاد الى رئاسة الوزراء، التي رفعت بدورها كتاباً الى رئاسة الجمهورية بعد تنازل اللاعب الدولي السابق عدنان درجال عن حقه الشخصي".ويقضي أمين سر الاتحاد العراقي السابق صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب دعوة قضائية سابقة تلتها دعوة قضائية اخرى ضد رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار المستقيلين، يتهمهما فيها اللاعب السابق عدنان درجال بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد.ويخوض الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ أشهر نزاعا مع درجال الذي يتهم مسؤولين في الاتحاد بالتلاعب بالنظام الداخلي مما أدى لحرمانه من المشاركة في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.وكان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي قدموا استقالاتهم الشهر الماضي ي اطار اتفاق تم ابرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الاخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكيل لجنة تطبيع للاتحاد العراقي لكرة القدم المستقيل تقوم بمهمة الاشراف على اعماله وادارة شؤونه للفترة المقبلة لمدة ستة أشهر والتحضير لإجراء انتخابات جديدة.

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