عفو رئاسي بحق 3 من أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم.. وقانوني يستغرب من خطوة رئيس الجمهورية!

2020/02/12 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا بحق ثلاثة من أعضاء اتحاد كرة القدم بعد اتهامهم بتزوير أوراق رسمية، فيما استغرب قانوني من هذه الخطوة، مبينا إن العفو الرئاسي اقره الدستور لمعالجة حالات تخص المظلومين، أو يجنب البلد من كارثة.وقال مصدر لـ”يس عراق”، إن “العفو الرئاسي شمل أمين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم […]

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