بالفيديو.. دورات لمحو الأمية في خيام معتصمي البصرة

2020/02/12 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اطلق الناشطون المتظاهرون في "خيمة وطن" بمحافظة البصرة، (12 شباط 2020)، ح...





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