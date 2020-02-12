الأنواء الجوية تحذر من سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم

2020/02/12 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

حذرت هيأة الانواء الجوية، الاربعاء (12 شباط 2020)، سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تحذر من سلك الطرقات الخارجية الرابطة بين الموصل- دهوك-أربيل مساء اليوم الا للضرورة لسوء الأحوال الجوية المحتملة خلال الساعات القادمة".

وكانت هيأة الأنواء الجوية العراقية، أكدت الاحد الماضي أن موجة برد قطبية شديدة قادمة من شمال شرق أوروبا، ستضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وقال مدير إعلام الهيأة عامر الجابري، في تصريح صحفي، إن "البلاد تأثرت ابتداءً من أمس السبت بمنخفض جوي قادم من شمال شرق أوروبا، كما ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة نسبيا"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوية بعدة درجات في أماكن متعددة".

وأضاف، أنه "من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة أربعة أيام إعتباراً من السبت ولغاية الثلاثاء، حيث تكون الرياح المسجلة شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة من 30 الى 40 كيلو متر في الساعة".

وأشار الجابري الى أن "حالة الطقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى غائم جزئي وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية وستنخفض درجة الحرارة عدة درجات والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

وتابع، أما "المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية والشرقية منها، فيما تتساقط الثلوج بمناطق متعددة"، لافتاً الى أن "هناك انخفاض بدرجات الحرارة درجات عدة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر المئوي".

وأوضح مدير إعلام الهيأة أن "طقس المنطقة الجنوبية صحو الى غائم جزئي ولا يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة".

وأكد أن "طقس يوم الإثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي وأحيانا غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة، كما أن هناك فرص لتساقط الثلوج في بعض الأماكن ومن المحتمل أن تكون من ضمنها العاصمة بغداد".

وبيّن أنه "تصل درجة الحرارة الصغرى دون الصفر المئوية في أماكن متعددة، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

ولفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً وأحيانا غائماً مع تساقط مطر خفيفة وتساقط الثلوج في الأقسام الشمالية، بينما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي، الأربعاء (12 شباط 2020)، عن آلية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الأولية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التعليم العالي قصي السهيل، وافق على اعتماد آلية عودة المرقنة قيودهم للدر

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (12 شباط 2020) بإصابة ضابطين خلال محاولة انقاذ 3 أطفال من منزل محترق في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ضابطين في مديرية الدفاع المدني بمحافظة ال

بغداد اليوم- المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الاربعاء (12 شباط 2020)، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة .

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن المحافظ تتضمن :"توجيهه بتشكيل لجنة تحقيقية ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأنواء الجوية تحذر من سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأنواء الجوية تحذر من سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).