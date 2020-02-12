بالوثيقة.. التعليم العالي تكشف آلية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الأولية

2020/02/12 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي، الأربعاء (12 شباط 2020)، عن آلية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الأولية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التعليم العالي قصي السهيل، وافق على اعتماد آلية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الأولية، وهي، ان يتم إعادة الطالب الى مرحلة دراسية أدنى إذا كان راسبا بمواد المرحلة ومواد العبور من المرحلة الأدنى، وأن يتم اعادة الطالب الى المرحلة نفسها إذا كان راسباً بمواد المرحلة فقط، أو كان ناجحاً بمواد المرحلة، وراسب بمواد العبور فقط على ان لا يترتب على ذلك صعوده الى مرحلة اعلى".





وتابع أن "من ضمن آالية عودة المرقنة قيودهم، أن يتم مطالبة الطلبة مدار البحث بأداء جميع مواد المرحلة المعادين اليها دواما وامتحانا، باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩، اذ يتم مطالبتهم بالمواد الراسبين بها فقط لعدم مضي وقت طويل (سنوات دراسية) على ترقين قيدهم".

بغداد اليوم- بغداد

حذرت هيأة الانواء الجوية، الاربعاء (12 شباط 2020)، سلوك الطرق الخارجية بين الموصل ودهوك وأربيل مساء اليوم.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تحذر من سلك الطرقات الخارجية الرابطة بين الموصل- دهوك-أربيل مساء

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (12 شباط 2020) بإصابة ضابطين خلال محاولة انقاذ 3 أطفال من منزل محترق في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "ضابطين في مديرية الدفاع المدني بمحافظة ال

بغداد اليوم- المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الاربعاء (12 شباط 2020)، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب حريق مستشفى الحسين التعليمي بالسماوة .

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن المحافظ تتضمن :"توجيهه بتشكيل لجنة تحقيقية ع

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