الكعبي: العراق حريص على توفير المناخات الآمنة للشركات الاستثمارية

2020/02/12 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الأربعاء ، مع السفيرة الأسترالية لدى العراق جوان لوندس ،تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة .

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