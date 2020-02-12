الكعبي: العراق حريص على توفير المناخات الآمنة والجاذبة للشركات العالمية

2020/02/12 | 16:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، حرص العراق على توفير المناخات الآمنة والجاذبة لدخول الشركات الاستثمارية الى البلاد.وقال مكتب الكعبي، في بيان تلقت”العهد نيوز”، نسخة منه، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب استقبل السفيرة الاسترالية لدى العراق جوان لوندس وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي […]

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