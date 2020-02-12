عمار الحكيم: الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة

2020/02/12 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، إنه من الضروري التعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من "الاحترام المتبادل"....

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