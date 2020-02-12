2020/02/12 | 16:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قديما عندما كنا شبابا كنا نتصور ان كل الاخبار التي تبثها وكالة رويترز البريطانية للانباء ، هي اخبار صحيحة مائة بالمائة، فلا حاجة لبريطانيا "العظمى" ل...

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