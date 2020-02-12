عدنان درجال يفي بوعده ورئاسة الجمهورية تطلق سراح شخصين من اتحاد الكرة

2020/02/12 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، مرسوماً جمهورياً باطلاق سراح عضوين من الاتحاد العراقي لكرة القدم بتهمة تزوير أوراق ترشيح النجم الدولي السابق عدنان درجال.وقال مصدر في الاتحاد، إن “مرسوماً جمهورياً بالعفو الخاص عن امين سر اتحاد الكرة صباح عبد الرضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير، صدر صباح اليوم الأربعاء”.وأوضح أن “رضا وزوير […]

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